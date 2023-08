Torino | Cairo annuncia Vlasic | “Voleva solo la maglia granata”

(Di martedì 8 agosto 2023) “È tornato!il Toro, il Torolui e non poteva che tornare al Toro! Bentornato Nikola! In bocca al lupo e sempre Forza Toro“. Con queste parole affidate ai suoi canali social, il patron, Urbanohato il ritorno di Nikola. Il croato, che in mattinata si è sottoposto alle visite mediche al Centro di Medicina dello Sport, diventa un nuovo giocatore del Toro (stavolta a titolo definitivo) dopo l’esperienza dell’anno scorso. Il 25enne di Spalato è reduce da una stagione con 34 presenze e 5 gol in Serie A. SportFace.

