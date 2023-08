(Di martedì 8 agosto 2023) Il sedicenne di Frosinone trionfa ad Avila totalizzando 194/200. ROMA - Andrea, sedicenne di Frosinone, è il nuovo campione del mondodi(la disciplina non olimpica delche contempla lanci da cinque macchine, invece che da quindici come appunto nella

Il Governo ha dovuto dunque correggere ilin Cdm. Il "no" secco al cumulo delle licenze è ...prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del. ...Sabato 27 agosto si è svolta la "Festa del Cacciatore" presso lo stand del, situato a Serravalle . L'evento, proposto in collaborazione tra la Federazione Sammarinesee la Federazione Sammarinese Caccia , ha assegnato per la seconda edizione Trofeo ...Ritrovo expasseggiata Moriani. Prenotazione obbligatoria al ...

Tiro a volo: Mondiali juniores. Diana è iridato di Fossa Universale Tiscali

La lunga mano della Next Gen. Kaio Jorge al rientro dopo l’infortunio: anche lui può lasciare la Juve per spiccare il volo e fare cassa ...Ex tiro a volo di Murata, terza proroga del termine per presentare un testo che metta nero su bianco le condizioni per la concessione Il Congresso di ...