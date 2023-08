Tina Cipollari? Lei e Pier Silvio Berlusconi Mediaset | tutta la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023)il trash non lo fa. Lo vive da dentro. Anzi, a modo suo lo combatte sul campo. E così continuerà anche per la prossima stagione nei dopo pranzo e dopo Beautiful di Canale 5. Consuetudine assodata e premiatissima da telespettatori di Uomini e donne, generazioni ormai di veri aficionados del dating show che si rinnovano, cambiano, si passano il testimone in famiglia ma non calano mai. È la regola, potremmo dire quasi l'entropia, di ogni show firmato Maria De Filippi tra i quali proprio Uomini e Donne è il più discusso, sfiancante e forse anche più difficile in termini autoriali, vista la cadenza quotidiana. Uomini e Donne che, tutto sommato, è proprio lo show in cui Maria, se ne sta più in disparte, seduta sugli scalini, per lasciare spazio ai veri protagonisti: tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici ormai davvero di ogni età. ...