Unindiano, Sharath Kumar, 23 anni, è morto dopo essere caduto nella cascata Arasinagundi, nello stato di Karnataka, durante le riprese di un video. L'incidente è avvenuto il 23 luglio, ma il ...Svolta nelle indagini sull' omicidio a Napoli della 73enne Rosa Gigante , madre del notoDonato De Caprio . In serata la polizia ha arrestato una donna di 47 anni, vicina di casa ......Nel frattempo la giovaneaveva contratto il Covid - 19 e per proseguire con gli esami ...passava inesorabile e le liste di attesa degli ospedali si congestionavano sempre di più per...

Tiktoker si fa riprendere sul bordo della cascata, scivola e cade nel vuoto Corriere TV

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Uno tiktoker napoletano ha pubblicato sul social un video registrato in obitorio dove afferma che ci sia suo figlio morto. La veridicità del filmato deve essere confermata, vista anche la gravità etic ...