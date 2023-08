The Changeling - Favola di New York | svelato il nuovo trailer

(Di martedì 8 agosto 2023) È uscito ildi Thedi New, la serie di genere dramedy targata Apple TV+. Apple TV+ ha pubblicato ildi The, la nuova serie fantasy horror con protagonista il candidato all'Oscar LaKeith Stanfield nei panni di Apollo, un padre e marito che si ritrova improvvisamente ad attraversare un oscuro mondo fiabesco e soprannaturale. Il video inizia con una donna che racconta di uno strano incontro avvenuto in Brasile, dove si è recata in una laguna proibita. Lì, un'anziana signora le dà tre misteriosi desideri che si avvereranno solo se il suo braccialetto di corda rossa le cadrà dal polso. Ilanticipa il pericoloso viaggio di Apollo in un mondo sconosciuto dopo …

Dal romanzo Favola di New York di Victor LaValle, una serie fantasy/horror creata da Kelly Marcel (Venom)...La Provincia di Biella.it ha riportato che la protagonista diavrebbe fatto visita a ... Smith ,Tourist , Wanted - Scegli il tuo destino , Maleficent e il sequel Maleficent - Signora ...La fiaba per adulti '' dell'autore Victor LaValle arriverà su Apple TV+ l'8 settembre 2023. Commissionato nel 2021, '' è una serie drammatica in otto parti. I primi tre ...

