Tentato furto a casa Tajani | blitz dei banditi ?acrobati? mentre il ministro era nell?abitazione ai Parioli

(Di martedì 8 agosto 2023) Hanno eluso la sorveglianza della scorta e si sono arrampicati per diversi metri fino alla porta finestra. A mettere in fuga la batteria di ladri che domenica notte ha puntato l?appartamento ai...

Cambiando invece scenario, circa un'oretta più tardi, sempre a Firenze, è scattato il fermo per identificazione e la denuncia - questa volta per il reato diaggravato su autovettura - ...Tentativo dinella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto nell'abitazione del ministro degli Esteri, ... ignoti, dopo essersi arrampicati fino all'appartamento del ministro, avrebberodi ...STAZIONE CERTOSA,DA 3MILA EURO IN BAR: MINACCIATO TITOLARE - Lunedì notte, poco dopo l'1.30, ... Quando hannodi reagire sono state buttate a terra. Entrambe sono state portate in codice ...

Tentato furto a casa del ministro Antonio Tajani RomaToday

Controlli del territorio intensificati sulla riviera gardesana in estate. I Carabinieri arrestano gli autori di due tentativi di furto.PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Due uomini sono stati arrestati per tentato furto: il primo era entrato nel garage di un’abitazione in centro, il secondo cercava di impossessarsi di ...