Tennis | Torneo Montreal Keys e Azarenka superano il primo turno

La statunitense batte Venus Williams, la bielorussa piega Magda Linette. ROMA - Madison Keys e Victoria Azarenza hanno sueprato il primo turno dell'"Omnium Banque Nationale Open",Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. La tennista Usa, numero 15 del mondo e 13 del ...... il tennista Matteo Berrettin i, che pur impegnato in unin Canda, ha trovato il tempo di ... Che intanto è a Toronto, al National Bank Open di, e tra poco sfiderà il connazionale Jannik ...'Penso che Carlos sia davvero bravo e che abbia meritato di vincere il. Ma sentivo che avrei potuto fare meglio e che non avevo abbastanza, abbastanza allenamento e lui era ...

Tennis: Torneo Montreal. Bronzetti ko al debutto Tiscali

La statunitense batte Venus Williams, la bielorussa piega Magda Linette.ROMA (ITALPRESS) - Madison Keys e Victoria Azarenza hanno sueprato il ...Il canadese vince un match difficile durato quasi tre ore dopo aver perso 14-12 al tie-break il primo set con un punto rocambolesco e ampiamente discusso ...