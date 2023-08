Tennis | Navratilova | “No ad atleti trans nei tornei femminili | è patriarcato” E’ polemica

(Di martedì 8 agosto 2023) La leggenda delMartinaed icona della lotta per i diritti Lgbtq+, è finita nel mirino delle critiche per essere intervenuta in una discussione su Twitter sul tema delle atlete trangender: “Non è giusto e non è corretto”, ha scritto riferendosi ad Alicia Rowley,ta nata uomo che ha vinto alcuniover 55 organizzati dall’Usta, la United Statesassociation. “Hey, Usta. Ilfemminile non è permaschi falliti, qualunque sia l’età. Questo sarebbe consentito agli US Open di questo mese? Solo con un documento d’identità? Non credo…”, ha scritto. E ancora: “Èper gli uomini biologici insistere sul diritto di entrare negli spazi creati per le ...

"È patriarcato per gli uomini biologici insistere sul diritto di entrare negli spazi creati per le donne. Quanto è difficile da capire".Fanno discutere le parole di Martina Navratilova, ex campionessa di tennis, dichiaratamente bisessuale e per decenni icona della comunità gay: "È patriarcato che gli uomini biologici insistano sul dir ...