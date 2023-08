Tendenze moda Autunno inverno 2023-24 | L' arte addosso

(Di martedì 8 agosto 2023) I capolavori più celebri dell'moderna e contemporanea escono dai musei per trasformarsi in abiti e cappotti. Ma non solo: a farla da padrone sono outfit coloratissimi, creati a colpi di pennello dagli stilisti. Proprio come fossero opere d'

Ideali durante il giorno, perfetti anche di sera: 5 idee su come abbinare in maniera impeccabile i pantaloni a gamba larga D'estate, specialmente in quei giorni in cui non sappiamo come vestirci, ...Guardaroba in estate: 3su TikTok X La valigia chic per l'isola di Salina Lontano dal caos e dalla frenesia, tra panorami marini mozzafiato e architetture tradizionali lussuose. Esiste un ...... sempre al passo con levisive del momento. La camicia con collo alla coreana , poi, è un esempio di come lamaschile riesca a reinventare in modo sottile il classico. Con un colletto ...

Nuove tendenze moda 2023: cosa indossare ad agosto Elle

Riscoprire grandi fotografi e artisti, ingannare l’attesa per l’inizio della Serie A e tanto altro con queste novità disponibili anche con MYmovies ONE. SCOPRI LE NOVITÀ I PROVA GRATIS MYMOVIES ONE.La conduttrice Ilary Blasi è partita alla volta della montagna, dove ha sfoggiato il perfetto look da trekking (senza rinunciare a un dettaglio di lusso) ...