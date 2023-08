Temptation Island | al capolinea la storia di un’ex protagonista e il suo compagno? Le ultime segnalazioni

Come ha reagito la produzione quando Daniele De Bosis a2023 ha distrutto la porta del bagno Il 33enne ne parla in queste ore con i suoi fan, rispondendo a delle domande con il ufficiale profilo di Instagram. Il pubblico che si è ...Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti della decima edizione di. A commentare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni ci ha pensato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla sua ...Una nota ex concorrente di, il reality dell'estate campione di pubblico per Canale5 , dovrebbe essere in crisi con il compagno: parliamo di Lara Zorzetto , una delle concorrenti più apprezzate dai fan del ...

Temptation Island, aria di crisi tra un’ex protagonista e il suo compagno Isa e Chia

Nelle ultime ore a finire al centro dell'attenzione è stata la storia d'amore tra Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, e Mattia Monaci.Un momento memorabile di Daniele De Bosis a Temptation Island 2023 è stato quello in cui ha distrutto la porta. ll 33enne ne ha parlato in queste ore con i suoi fan, rispondendo a ...