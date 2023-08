Taxi | Campagnolo Federtaxi-Cisl | “Non serviva un dl | i sindaci possono già rilasciare licenze in qualsiasi momento”

Leggi su notizie

(Di martedì 8 agosto 2023) “Abbiamo partecipato alla riunione” sul decreto Omnibus “senza aver visionato prima un cartaceo su cui lavorare. Ci hanno illustrato il provvedimento e informato poco prima che andasse in Cdm, e non abbiamo potuto apportare alcuna modifica”. Ai microfoni di Notizie.com, Massimo, presidente nazionale di Feder-Cisal, denuncia che la riunione con i sindacati di ieri pomeriggio, è stata convocata in ritardo, poco prima del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto. Per eventuali modifiche quindi, bisognerà aspettare che il provvedimento faccia il suo iter parlamentare. “I ministri Urso e Salvini dopo una prima riunione ci avevano promesso un cartaceo del decreto su cui poter lavorare, ma non l’abbiamo mai visto. Ieri mattina alle 10 ci hanno convocato per il pomeriggio alle 15. Non abbiamo potuto partecipare in presenza, ma in ...