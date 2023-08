Taxi | Benigni Fi | ' bene governo | cittadini hanno diritto a servizio di qualità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Con l'approvazione ieri in Consiglio dei ministri del dl Omnibus il, ancora una volta, ha dimostrato di essere attento e in grado di rispondere alle esigenze dei, senza piegarsi ai ricatti e alle minacce utilizzati ancora troppo spesso da alcune categorie per condizionare e fermare riforme e provvedimenti assolutamente necessari". Lo scrive in una nota Stefano, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro. "Sui– prosegue - è stato fatto un primo passo, sebancora troppo timido, per affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza, soprattutto nelle grandi città. Ilofferto è spesso scadente, moltisti non accettano pagamenti elettronici, le ...