Tatarusanu sbarca in Arabia | fatta per il passaggio all’Abha Club

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo l’esperienza al Milan, Ciprianè pronto per una nuova avventura, inSaudita. Il campionato saudita ha cercato e sta per trovare anche lui: l’Abhaha intensificato i contatti nelle ultime ore con il giocatore, cercato in precedenza dal Cagliari, e ha chiuso per l’arrivo. Tutto fatto dunque per. Il portiere ex Milan e Fiorentina ha chiuso l’accordo per un ingaggio inche toccherà l’1,8 milione a stagione. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo del portiere ad Asir per l’iter delle visite mediche e delle firme. SportFace.