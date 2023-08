Tasse extraprofitti banche | Gasparri | ' Giusto condividere i vantaggi con chi sta pagando di più'

In particolare sul provvedimento arrivato più a sorpresa, vale a dire la tassazione del 40% deglibancari maturati nel 2023. "Una norma del genere è normale introdurla senza preavviso ...In Cdm c'è stato disco verde al "prelievo suglidelle banche, limitato al 2023". La ... "Gli introiti andranno all'aiuto per i mutui prima casa e al taglio delle", ha spiegato il ..."Sono provvedimenti timidi, che non sono entrati nel decreto dove dovevano stare - come l'innalzamento del limite per la rete 5G - oppure sono inaspettati, come la tassazione degli...

Tassa sugli extraprofitti bancari, cosa prevede la norma approvata dal Consiglio dei ministri Il Fatto Quotidiano

Il decreto Omnibus approvato martedì sera dal Consiglio dei ministri è bocciato da Azione. La deputata Giulia Pastorella ne parla a Omnibus, intervistata da Flavia Fratello. "Sono provvedimenti timidi ...Dopo circa tre ore, arriva l'ok ai due decreti omnibus da parte del Consiglio dei ministri. Tra i temi principali il nodo taxi, il caro-voli e il ponte sullo Stretto.