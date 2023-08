Tassazione extraprofitti banche | ecco come funziona | l' obiettivo è ridurre mutui e tasse Salvini | «È una norma di equità sociale»

... Matteo Salvini, a fare il punto delle novità previste dal decreto Omnibus in materia dideglidelle banche . La tassa sarà pari al 40 per cento dei maggiori introiti ...In base a quanto previsto nel decreto, ladeglitrova applicazione nel caso in cui il margine di interesse (differenza tra interessi attivi e passivi) registrato nel 2022 ...La tassa suglibancari Nel decreto Asset, approvato il 7 agosto dal Consiglio dei ministri, c'è anche una norma che riguarda ladeglidelle banche. Il prelievo ...

Tassa sugli extraprofitti bancari, cosa prevede la norma approvata dal Consiglio dei ministri Il Fatto Quotidiano

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Salario minimo e tassazione degli extraprofitti bancari. Non sappiamo ancora se con reale convinzione, o per cinico opportunismo, su questi temi sembra che l’autostrada neo ...Dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti Crollano in borsa i titoli bancari, dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti. Intesa Sanpaolo registra -6,84%, Mp ...