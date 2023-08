Tassazione extraprofitti banche | cos' è e come funziona | l' obiettivo è ridurre mutui e tasse Salvini | «È una norma di equità sociale»

"Sono provvedimenti timidi, che non sono entrati nel decreto dove dovevano stare - come l'innalzamento del limite per la rete 5G - oppure sono inaspettati, come ladegli...In particolare sul provvedimento arrivato più a sorpresa, vale a dire ladel 40% deglibancari maturati nel 2023. "Una norma del genere è normale introdurla senza preavviso ...... Matteo Salvini, a fare il punto delle novità previste dal decreto Omnibus in materia dideglidelle banche . La tassa sarà pari al 40 per cento dei maggiori introiti ...

Tassa sugli extraprofitti bancari, cosa prevede la norma approvata dal Consiglio dei ministri Il Fatto Quotidiano

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Salario minimo e tassazione degli extraprofitti bancari. Non sappiamo ancora se con reale convinzione, o per cinico opportunismo, su questi temi sembra che l’autostrada neo ...Dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti Crollano in borsa i titoli bancari, dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti. Intesa Sanpaolo registra -6,84%, Mp ...