Tassare le banche si può Ma c’è modo e modo di farlo Il commento di Micossi

(Di martedì 8 agosto 2023) Il colpo di scena c’è stato, inutile negarlo. Persino gli stessi mercati sono stati colti alla sprovvista, come dimostra la reazione spaesata e a tratti rabbiosa di Piazza Affari, trascinata al ribasso (-2,5%) proprio dai titoli bancari. Sì, perché l’iniziativa fiscale uscita dal cilindro del governo poche ore fa e che ricalca per certi versi il modello spagnolo, va proprio nella direzione degli istituti. L’esecutivo di Giorgia Meloni, su input del leader della Lega Matteo Salvini, ha previsto un prelievo del 40% non sui profitti ma sugli extra profitti maturati tra il 2022 e 2023, sull’onda dei rialzi dei tassi di interesse per mano della Bce. Vengono considerati tali le somme attribuibili al margine di interesse (differenza tra incassi dei tassi praticati e interessi pagati) che superano quelle dell’anno precedente di almeno il 3% per il 2022 (rispetto al 2021) e di almeno il 6% per ...

Banche, i dettagli della tassazione straordinaria del 40% sugli ... SoldiOnline.it

Si conferma in forte calo Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che perde il 2,31% a 27.889 punti, frenato dalle banche dopo il 'decreto asset' del governo con la tassa sugli ...