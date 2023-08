Tassare le banche | l' ordine partito da Meloni e Salvini E Giorgetti | riluttante | s' adeguò

(Di martedì 8 agosto 2023) La decisione è stata presa direttamente dal duo sovranista nonostante il ministro del Tesoro abbia sempre assicurato gli istituti di credito in senso contrario. Non a caso ieri sulla norma non ci ha voluto mettere la faccia

Il governo Meloni punta agli extra - profitti delle, ammettendo di fatto che il mercato da solo non ha saputo regolarsi Alessandro Volpi 08.08.2023 Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle ...italiane in profondo rosso dopo la notizia che nel Dl approvato ieri sera dal governo è stata inserita, a sorpresa, una norma peral 40% i margini di interesse maturati dalle. I titoli del comparto sono tutti in deciso calo zavorrando il Ftse Mib che perde l'1,8%, dopo aver toccato anche oltre il - 2%. Banca Mps ...... "Un errorele. Da oggi, se sei un imprenditore in un settore che sta andando particolarmente bene, stai attento: se il governo ritiene che stai ottenendo troppi profitti, te li ...

Tassazione sugli extraprofitti delle banche: come funziona e quanto vale TGLA7

Crollano i titoli delle banche a Piazza Affari, dopo l’introduzione di una norma che prevede il prelievo del 40% sugli extraprofitti all’interno del Dl asset, che ha… Leggi ...A sorpresa, il consiglio dei ministri del 7 agosto, che doveva licenziare il solito decretone omnibus estivo, quest'anno battezzato "Asset e investimenti", forse in omaggio al ritrovato nazionalismo l ...