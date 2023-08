Tassa sulle banche | ecco come funziona l’imposta | cambiano le percentuali di calcolo sugli extraprofitti

Ladel 40% sugli extra - profitti delle banche nel 2023, approvata il 7 agosto dal Consiglio ...straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale...Peccato che Urso dimentichi di citare la principale misura, la tassebanche. Glielo ricordano ...E ora - in base a quanto annunciato - il Governo sembra accogliere la nostra proposta di una...... secondo l'Ocse, lo Stato portoghese dovrebbe fare meno affidamentoimpostetransazioni,... In Portogallo ladi successione è stata abolita nel 2004 per gli eredi legittimi, mentre gli ...

Banche, ecco come funziona la tassa del 40% sugli extraprofitti nel 2023 Il Sole 24 ORE

Poiché la stretta monetaria della BCE esercita una maggiore pressione sui cittadini europei, l'Italia ha deciso di tassare gli extraprofitti delle banche.(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Ciò viene spiegato dal tonfo delle b ...