Tassa sugli extraprofitti | stavolta Conte rivendica il «merito» | noi snobbati | ma il governo ci dà ragione

Rivendicata da Fratelli d'Italia, definita dal leader della Lega Matteo Salvini 'una norma di equità sociale', launa tantumextraprofitti delle banche, inserita a sorpresa nel dl omnibus, fa emergere le diverse sensibilità della maggioranza. Con Piazza Affari in rosso, Forza Italia, per voce del ...Borse europee deboli nel finale, con Milano ( - 2,12%) maglia nera per laextraprofitti bancari introdotta con il 'decreto asset': quasi nove i miliardi bruciati dalla Banche in una sola seduta. Gli analisti sottolineano che 'il nuovo impatto simulato è anche ...>' Sapete perché il governo #Meloni ha approvato laextraprofitti delle banche La risposta è molto semplice: la destra ottiene consensi attraverso l'individuazione di un nemico e siccome quello evergreen che inizia per EXTRA e finisce per ...

Banche, come funziona la tassa sugli extraprofitti Agenzia ANSA

C’è un tetto massimo dello 0,1% sul prelievo sugli extraprofitti delle banche che salvaguarda il sistema: lo si legge nella nota diffusa dal Mef.Dalla tassa sugli extraprofitti gli analisti stimano oltre 3 miliardi di gettito. Il Mef precisa, c’è un tetto al prelievo. Forza Italia si smarca: in Parlamento servono modifiche. In corso le ultime ...