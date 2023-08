Tassa sugli extraprofitti bancari | Conte | “Meglio tardi che mai”

(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA – “Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 Stelle chiede un interventoaccumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati 5 mesi e il Consiglio dei Ministri si accorge dell’emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo. E ora – in base a quanto annunciato – il Governo sembra accogliere la nostra proposta di una”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “che mai, ma il “” purtroppo lo pagano le famiglie”, ...

Tra gli ospiti Pietro Senaldi che, in collegamento, ha parlato in particolar modo dellaextraprofitti delle banche: 'Credo che le banche, quando hanno avuto momenti di difficoltà, abbiano ...L'esecutivo di Giorgia Meloni ha deciso di imporre la nuovale cui entrate saranno "destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese". Ecco come funziona ...Con laextraprofitti delle banche il governo aggiunge un altro tassello nel complesso sudoku per la costruzione della prossima manovra di bilancio. Ma la nuova dote non allunga di molto la ...

Banche, come funziona la tassa sugli extraprofitti Agenzia ANSA

ROMA - "Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 Stelle ...Il leader del Movimento 5 Stelle a favore della misura sulle banche nel decreto Omnibus, già ideata ai tempi dell’esecutivo gialloverde. La segretaria del Pd Schlein, invece, non ne parla ...