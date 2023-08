Tassa sugli extraprofitti | a Piazza Affari sprofondano i titoli delle banche

(Di martedì 8 agosto 2023) Fuori dall’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri, 7 agosto, fuori da ogni discussione politicaprecedenti settimane. È arrivato improvvisamente, dopo tre ore di riunione a Palazzo Chigi, l’annuncio che in uno dei cosiddetti decreti omnibus il governo Meloni ha incluso una nuova. Ovvero, si parla di un’imposizione del 40% sui maggiori introiti guadagnati dagli istituti di credito, derivati principalmente dall’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti. Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 eccede per almeno il 3% il valore dell’esercizio 2021. Soglia che sale al 6% se si confrontano il 2023 con il 2022. Se la misura era inaspettata, c’era d’attendersi invece la prima conseguenza ...

Non solo laextra - profitti delle banche, il governo Meloni ha anche fatto un passo indietro rispetto ai tassisti. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ne ha parlato. "Il decreto Asset è un insieme ..."Laextraprofitti delle banche è la risposta del governo all'aumento dei tassi della Banca centrale europea. Non si tratta di una misura contro le banche, ma un provvedimento a protezione ...Dal Governo un maldestro tentativo di mettere una toppa, come sullaextraprofitti che il M5S propone da mesi o come sull'ignobile sms dell'Inps da cui il Governo ha dovuto frettolosamente ...

Arriva tassa sugli extraprofitti delle banche, fondi per i mutui - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È una mossa a sorpresa quella del Governo Meloni, che ha introdotto una tassa del 40% sugli extraprofitti delle banche all’interno del Decreto Omnibus, l’ultimo provvedimento approvato dopo la pausa ...(Teleborsa) - Le banche sono in forte calo a Piazza Affari dopo che il Governo italiano ha approvato nella tarda serata di ieri l'introduzione di una tassa del 40% sugli extraprofitti realizzati dalle ...