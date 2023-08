Tassa extraprofitti banche | come funziona Mef | tetto per stabilità istituti

Con lasuglidelle banche "siamo intervenuti per riportare giustizia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Omnibus su La7. "E' una misura ne' destra ...Chi ci assicura che le banche non facciano pagare ai correntisti, ai lavoratori, la tassazione sugli'. Video La7- - > Il governoglidelle banche - IMAGOECONOMICA . Lasugli extra - profitti va a colpire l'attività più tradizionale delle banche: il credito. Le banche commerciali oggi fanno un po' di ...

Tassa sulle banche, ecco come funziona l’imposta: cambiano le percentuali di calcolo sugli ... Il Sole 24 ORE

Tonfo a Piazza Affari delle banche nella giornata di ieri in scia alla tassazione straordinaria delle banche, inserita all'ultimo minuto nel ...In attesa che la norma venga limata, rivista e resa definita per l’invio al Quirinale per la firma, le banche hanno bruciato 8,96 miliardi, rappresentando quasi un terzo delle perdite di Piazza Affari ...