Tassa extraprofitti | a rimetterci saremo noi correntisti

(Di martedì 8 agosto 2023) Oramai è acclarato: nella cristalleria del governo è pieno di elefanti. Non mi viene altro da concludere nel valutare l’abominevole misura socialista che ha fatto crollare le quotazioni in borsa delle banche italiane. Quando ho letto che l’esecutivo di destra aveva deciso dire retroattivamente i cosiddettidelle stesse banche con un prelievo mostruoso del 40%, pensavo si trattasse uno scherzo di pessimo gusto. Invece, il “governo Robin Hood”, come lo ha definito encomiasticamente Repubblica, sta facendo sul serio, imponendo un prelievo straordinario ai nostri istituti di credito. In particolare, l’imposta del 40% sarà strutturata in due blocchi: una parte calcolata sulla differenza degli interessi passivi e attivi tra l’esercizio 2021 e 2022 eccedente il 3% e un’altra parte calcolata sull’eccedenza del 6% maturata tra il 2021 e il ...