Tassa extra profitti banche | il governo vara un decreto socialista

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 8 agosto 2023) 00:00, ilun. Per Sallusti si tratta di una “minirivoluzione liberale”. 11:40 Per il Giornale: “Robin Hood”. Per la Zuppa il titolo ideale sarebbe: “Ha vinto la destra sociale”. Meloni, senza che Giorgetti ci mettesse la faccia, decideretroattiva e una tantum del 40 per cento sulleche dovrebbe portare 3 miliardi al Tesoro. In una sola mattina sono riusciti a far perdere 10 miliardi agli azionisti delle medesime. Bell’affare! 13:05 Sul caro voli hanno messo un tetto ai prezzi. 14:56 Parola ai commensali. 16:09 Sui taxi mezza riforma, ma meglio di niente. Unfriedmaniano direi (sarcasmo per i troll). 19:56 Giustizia, poi ...