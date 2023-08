Taremi usato sicuro? Due elementi di convenienza per l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023) Mehditorna in orbita Inter per rinforzare il reparto offensivo. E l’attaccante del Porto risulta particolarmente conveniente per due motivi specifici. SGUARDO LATERALE –continua a inseguire l’obiettivo di completare il reparto d’attacco. Sfumato definitivamente Romelu Lukaku, i nerazzurri sono concentrati su Folarin Balogun dell’Arsenal. Tuttavia il talento statunitense comporta costi simili a quelli del belga (minimo 35 milioni di euro). Pertanto il club nerazzurro continua a monitorare il mercato alla ricerca di ogni potenziale opportunità, specie se più conveniente. E una di queste risponde inevitabilmente al nome di Mehdi, attaccante iraniano del Porto. Che di tutte le alternative emerse ha le carte più equilibrate in mano.è un ottimo ...