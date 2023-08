(Di martedì 8 agosto 2023) "Più di cento italiani perirono nella miniera dove lavoravano in condizioni veramente molto difficili. Sono degli eroi del lavoro, sono i nostri migliori rappresentanti, sono coloro che hanno permesso ...

Se oggi siamo nel G7 lo dobbiamoa loro": lo ha detto oggi a Radio Anch'io il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio, riferendosi alle vittime italiane della tragedia di ...Se oggi siamo nel G7 lo dobbiamoa loro", ha detto oggi a Radio Anch'ioLo dice Antonio, vicepremier e ministro degli Esteri, al Corriere della Sera. "Danneggiare ... In Ue Noi siamo nel Ppe eil nostro presidente Weber ha appena detto che bisogna prefigurare ...

Tajani, 'anche grazie a vittime di Marcinelle siamo nel G7' - Ultima ... Agenzia ANSA

"Più di cento italiani perirono nella miniera dove lavoravano in condizioni veramente molto difficili. Sono degli eroi del lavoro, sono i nostri migliori rappresentanti, sono coloro che hanno permesso ...MARCINELLE - E' iniziata al Bois du Cazier la cerimonia per il 67/o anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La cerimonia ha avuto inizio come da ...