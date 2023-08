Sventato attentato a Zelensky | arrestata un' ucraina | 007 | Passava info a Mosca per bombardare il presidente a Mykolaiv

(Di martedì 8 agosto 2023) "L'abbiamo presa in flagrante", così gli 007 ucraini hanno comunicato in queste ore tramite una nota l'arresto di una donnache, stando a quanto riportato dal servizio d'intelligence, negli ultimi mesi avrebbe preso parte attiva ad un progetto russo per eliminare il. 007

In sei regioni del Paese: Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv è scattato l'allarme missilistico. Gli 007 di Kiev informano di averuna Zelensky . Intanto Erdogan , che a breve incontrerà Putin , intende proporre la ripresa dei colloqui per raggiungere un cessate il fuoco anticipato. Ma Kiev sottolinea: '...08 ago 00:20 "Titanio ucraino per costruire missili nelle mani di Mosca" - VIDEO 08 ago 00:09 007 Kiev:a Zelensky, arrestata informatrice russa Il servizio di sicurezza dell'...E' statounal presidente dell'Ucraina Zelensky , stando a fonti interne. Ed è stata arrestata la donna, che lavora in un negozio all'interno di una base militare, che passava informazioni ...

Sventato attentato a Zelensky, arrestata la talpa. Gli 007 di Kiev: "Fermata informatrice dei russi" RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 531. L'allarme antiaereo è scattato nella notte in sei regioni del Paese: Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv. In un raid russo sulla c ...In sei regioni del Paese: Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv è scattato l’allarme missilistico. Gli 007 di ...