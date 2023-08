Supplenti senza stipendio | Flc Cgil | “Pagare chi lavora deve essere priorità Soluzione si prospetterebbe entro marzo 2024”

(Di martedì 8 agosto 2023) "In questi giorni anche qualche quotidiano si è accorto che il Governo e il Ministero dell’Istruzione sono dei cattivi pagatori. Un fatto che la nostra organizzazione da anni denuncia e cerca di arginare intervenendo presso gli uffici ministeriali per risolvere i casi più difficili": così in una nota la Flc. L'articolo .

'A settembre ci ritroveremo con oltre 200mila. E' un danno per i precari ma soprattutto per gli alunni ai quali non viene garantita la ...osserva la Uil Scuola " saranno molte le scuole...Davide e molti altrisi sono organizzati creando gruppi di supporto e scambiandosi informazioni sulle eventuali soluzioni. Tuttavia, la situazione resta difficile e la speranza per un ...leggi anche Nuovo bonus insegnanti in arrivo e anche per alcuni precari: a chi spetta e quanto Scuola,ancorastipendio: pagamento agosto con emissione speciale Moltisono ...

Scuola, supplenti senza paga La Stampa

In questi giorni anche qualche quotidiano si è accorto che il Governo e il Ministero dell’Istruzione sono dei cattivi pagatori. Un fatto che ...In merito Vi invito a visionare il lungo elenco dei medici dimissionari per cui non è previsto sostituto e i cui pazienti sono affidati “sine die” al cosiddetto Ambulatorio Medico Temporaneo ovvero le ...