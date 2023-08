Superbonus villette | arriva al proroga al 31 dicembre ma senza cessione del credito

(Di martedì 8 agosto 2023) ... ancora ufficiosa visto che il decreto ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attira ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui:alal...

Articolo originale pubblicato su Money.it qui:, arriva al proroga al 31 dicembre ma senza cessione del creditoPer lecon lavori in corso con aliquota al 110% si sta profilando la proroga al 31 ... Intanto dai dai Enea risultano ancora in crescita il numero dei condomini interessati al: 71., prorogae unifamiliari al 31 dicembre 2023 Ieri, 7 agosto 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Ominibus, un provvedimento con diverse misure in diversi ambiti. ...

Superbonus villette, arriva al proroga al 31 dicembre ma senza ... Money.it

Per le villette con lavori in corso con aliquota al 110% si sta profilando la proroga al 31 dicembre anche se al momento non c’è una conferma ufficiale. Intanto dai dai Enea risultano ancora in ...Nel decreto Omnibus anche la proroga di tre mesi per il Superbonus 110%, ma non tutti possono beneficiarne. Accantonato il ripristino della cessione del credito.