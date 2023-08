Al 31 luglio 2023 gli investimenti ammessi a detrazione per ilal 110% sono saliti a 82,996di euro, su un totale di investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) di 84,326. Lo rende noto l'Enea con un comunicato. Le ...... "che attribuisce alla Sardegna quasi 3,3di euro di investimenti di interesse per le ...potrebbe incidere negativamente sui livelli produttivi del comparto è il depotenziamento del...Protesta a Roma per lo sblocco dei crediti delIn Sicilia la situazione è particolarmente critica, con tantidi euro di crediti fiscali incagliati, che stanno mettendo in ...

Superbonus, 83 miliardi di investimenti ammessi a detrazione - Attualità l'Adige

Al 31 luglio 2023 gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% sono saliti a 82,996 miliardi di euro, su un totale di investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) di 84 ...Tra le misure c’è anche una coda dedicata al Superbonus. Gli immobili unifamiliari, le cosiddette villette, potranno godere del superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023. L’attuale scadenza è il 30 ...