Suicidio assistito | proposta di legge ammissibile in Abruzzo

(Di martedì 8 agosto 2023) L'Aquila - Dopo l'esito positivo del controllo delle 5mila firme da parte del Consiglio regionale dell', che ha certificato il raggiungimento della soglia necessaria al deposito delladisul- 'Liberi Subito', è arrivata nelle scorse ore anche la comunicazione della ricevibilità, da parte della Regione, delladielaborata dall'associazione 'Luca Coscioni'. Ne danno notizia i promotori dell'associazione Riccardo Varveri, Gianluca Di Marzio e Paride Paci. Il testo mira a definire tempistiche e procedure certe per i malati in possesso delle condizioni dettate dalla Consulta: in assenza di unanazionale e di leggi regionali, la morte volontaria assistita è regolamentata infatti dalla sentenza ...