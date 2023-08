Suicidio assistito | in Friuli via libera dell’Asl per “Anna” | ora attesa per l’ok del comitato etico La donna | “La sofferenza che provo non ha confine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Due mesi in Italia si era creato questo paradosso sul: il Veneto aveva detto sì a “Gloria” (a cui successivamente sono stati forniti farmaco e strumentazione, ndr), il secondo non aveva neanche risposto ad “”, 55 anni, affetta da sclerosi multipla. “La mattina mi sveglio e attendo che inizino le operazioni di assistenza e cura del mio corpo. Ogni giorno, dal 4 novembre 2022, attendo che qualcuno mi avvisi che verrà a verificare le mie condizioni e come potrò accedere all’aiuto alquando lo vorrò. Lachenon ha, ho tanto amore attorno che mi mantiene in vita, ma desidero poter esseredi scegliere quando morire visto il peggioramento della mia malattia. Chiedo ai dirigenti della mia azienda ...