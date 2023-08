Suicidio assistito | il Friuli Venezia Giulia concede il ' fine vita' a una 55enne

(Di martedì 8 agosto 2023) Unadel, affetta da anni da sclerosi multipla, ha ricevuto il via libera dall'Asl locale per poter ricorrere al. La commissione medica multidisciplinare ...

Una 55enne del Friuli Venezia Giulia, affetta da anni da sclerosi multipla, ha ricevuto il via libera dall'Asl locale per poter ricorrere al. La commissione medica multidisciplinare nominata dall'azienda sanitaria universitaria giuliano - isontina ha infatti terminato la verifica delle condizioni di salute della donna, ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notiziein Fvg, per Anna via libera dall'......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notiziein Fvg, per Anna via libera dall'...

Suicidio assistito, ok dell'Asl per una donna in Friuli Venezia Giulia TGCOM

UDINE. Via libera dell’Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) alla richiesta di “Anna” (il nome è di fantasia per tutelare la persona), una donna di 55 anni malata di sclerosi ...TRIESTE. Anna, una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla, ha sollevato un delicato dibattito etico e giuridico nel paese con la sua richiesta di accedere al suicidio assistito. La commissione ...