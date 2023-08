Sud Pontino Operazione “Anargiri 2” | fermate 17 persone per spaccio di droga

... cresceranno altre aree ma non ildel Lazio. Infatti la scure si è abbattuta anche sulla provincia di Latina : tra Ciociaria esono saltati circa 250 milioni di euro. È una scelta del ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...... "Le acque reflue domestiche e assimilabili provenienti dagli insediamenti situati lungo via Gramsci e adelLido Bello di via Regina Margherita, potranno essere collegate dall'impianto ...

Maxi operazione antidroga nel sud pontino: arresti e perquisizioni dei carabinieri LatinaToday

Formia: operazione “ANARGIRI 2”. 17 arresti e perquisizioni nel sud pontino. Sgominata un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Nella ...L’ordinanza di custodia cautelare ricostruisce l’attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana effettuata da un gruppo criminale operante nel sud Pontino, e più specificatamente nel territorio ...