Su De Angelis solo un polverone | è il passatempo estivo della sinistra

- Tutti i Graffi di Damato Il solito Fatto Quotidiano ha preferito riferire di un...archiviare con le scuse pubbliche - continuando a reclamarne le dimissioni - di Massimo De, ...Sul tetto ai manager del ponte di Messina: "Non vale per ad o dg, maper un numero limitato di ... Sulla vicenda del post di Marcello Dein merito alla strage di Bologna: "Le sentenze vanno ...... animatedallo spirito di servizio, e non da quello di parte, e, cosa che non guasta, un po' ... cosa che costituisce il vero elemento mancante nella voce dal sen fuggita al De. Alessandro ...

Le scuse di Marcello De Angelis: "solo riflessioni personali" 361 Magazine

Governo e management nella storia del potere', ritiene che la sinistra abbia sollevato solo un polverone mediatico attorno alle parole di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna. Ma perché, in ...Il capo della comunicazione del Lazio aveva negato responsabilità degli ex Nar. E il governatore Rocca: ha commesso un errore, Meloni non felice.