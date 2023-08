Su certe spiagge del Lago di Garda ti sembra quasi di essere in Giamaica

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 agosto 2023) C’è chi «d’estate esiste solo il mare». Chi preferisce la montagna, per il fresco, i panorami e i trekking. E poi c’è chi – forse una minoranza, ok – si rifugia al. Ildi, poi, è un piccolo mare incastrato tra le Alpi e la pianura padana che nasconde luoghi inaspettati. Lungo 51 km e largo 16 ti permette in alcuni punti di non vedere l’altra riva – cosa che lo rende unico nel suo genere e tutto da scoprire. Non solo per i piccoli borghi sull’acqua (Sirmione, Malcesine, Salò, Limone) o quelli immersi negli uliveti (Tremosine e le terrazze meritano una gita), ma anche per le. Sì, le: i bagni, le gite in sup, le passeggiate lungo. Da grandi amanti deldiabbiamo pensato qui di selezionare le migliori per voi, ...