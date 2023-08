Stranger Things 5 | Noah Schnapp | Nessun coming out se non fossi stato Will

(Di martedì 8 agosto 2023)ha dichiarato di aver fatto pubblicamenteout soltanto per aver interpretatoByers in. La star diqualche mese fa ha deciso di fareout e dichiarare la propria omosessualità. Intervida Variety, il giovane attore ha raccontato di aver fatto l'ultimo passo verso questa decisione durante il viaggio verso Boston con la famiglia, mentre accompagnava la sorella gemella Chloe al college.ha pubblicato un video su TikTok e da quel momento sono fioccati i messaggi sul suo cellulare:"Non volevo sedermi lì e aspettare nervosamente di vedere cosa avrebbe detto la gente. Volevo solo metterlo ...

Noah Schnapp ha dichiarato di aver fatto pubblicamente coming out soltanto per aver interpretato Will Byers in Stranger Things.Le recenti dichiarazioni di Ross Duffer avvalorano quelle di Noah Schnapp: lo show inizierà con Will e finirà con Will.