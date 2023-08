Strage di Bologna | niente dimissioni per De Angelis Il governatore del Lazio Rocca | «Rimane dov’è»

(Di martedì 8 agosto 2023) Marcello Derimarrà il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione. Dopo aver pubblicato due post in cui rinnegava le sentenze sulladi, puntando il dito contro magistrati, giornalisti e istituzioni che, pur sapendo «la verità, mentono», da più parti erano arrivate le richieste di. «Mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho scritto e sono pronto ad affrontarne le conseguenze», aveva scritto l’ex parlamentare sui social. E le conseguenze non ci sono state. Lo ha annunciato il presidente della RegioneFrancesco, che con Deha condiviso anche gli anni in Corce Rossa. «Ho incontrato Marcello Deieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e ...

So bene che quanto affermato da Marcello De Angelis nei giorni scorsi in relazione alladi, ha offeso e turbato molti, ma il suo e' stato un errore dettato da un forte coinvolgimento ...So bene che, quanto affermato da Marcello De Angelis nei giorni scorsi in relazione alladi, ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento ..."Così manca il rispetto alle vittime e ai familiari delladel 2 agosto, così si indeboliscono le istituzioni e la loro credibiltà" conclude De Maria2 agosto scuse De Angelis

Il governatore del Lazio Francesco Rocca ha deciso: Marcello De Angelis, al centro delle polemiche per le sue parole sulla strage di Bologna, resterà al suo posto. Niente dimissioni, quindi, per il ...