Strage di Bologna – Il telegramma di Bellini a Cossiga | il ruolo di D’Amato e i depistaggi | storia della falsa pista palestinese

(Di martedì 8 agosto 2023) Quando Francescolasciò il Quirinale ricevette unche diceva: “Sarai sempre il mio presidente“. Un messaggio di sostegno tra i tanti che saranno arrivati all’ex capo dello Stato in quel momento complicato. Solo che quelera stato inviato da un personaggio particolare: Paolo. Ex terrorista nero nei ranghi di Avanguardia nazionale, pilota di aerei e trafficante di opere d’arte con laidentità di Roberto da Silva, killer‘ndrangheta ma pure sedicente infiltrato in Cosa nostra per conto dei carabinieri,era evidentemente un sostenitore del “Picconatore“. Oggi quella vicenda delinviato a, raccontata nella sentenza che ha condannato in primo grado l’ex estremista ...

... così come il silenzio della premier Meloni, è incompatibile con il rispetto delle Istituzioni democratiche oltre che offensiva nei confronti dei famigliari delle vittime delladi'. ...' Non decidete voi. Aabbiamo difeso la democrazia. Lo abbiamo fatto per tutti. Ora non consentiremo di offendere la verità e la memoria. De Angelis deve dimettersi' . Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga , ...'La conferma di Marcello De Angelis nel suo incarico in Regione Lazio, annunciata poco fa dal Presidente Rocca, è un fatto gravissimo. Uno schiaffo in faccia alle vittime delladie ai loro familiari, dopo le frasi deliranti scritte sui social, per le quali non possono esserci scuse se non accompagnate dalle dimissioni. Nel silenzio assordante del Governo, il ...

ROMA - Avevano destato scalpore le parole d Marcello De Angelis sulla strage alla stazione di Bologna. In molti, nel mondo politico, ritenendo il post sulla pagina, facebook, del responsabile della co ...Marcello De Angelis resta al suo posto. Dopo la bufera scatenata dalle sue affermazioni sulla strage di Bologna, in cui ha sconfessato la matrice neofascista dichiarando innocenti Mambro, Fioravanti..