Strage Bologna | Rocca | “Scuse De Angelis sentite | non revoco fiducia”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – "Ho incontrato Marcello Deieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale in Regione''. Così il presidente della Regione Lazio Francesco. ''So bene che, quanto affermato da Marcello Denei giorni scorsi in relazione alladi, ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt’oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale. Il mio primo pensiero, in questi giorni, è andato ai familiari delle vittime die a quanto una parola sbagliata possa riaprire ferite mai ...