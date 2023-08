Strage Bologna | Rocca | «De Angelis manterrà il suo posto»

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo le numerose polemiche scaturite dalle frasi di Marcello Desulladi, il presidente regionale Francescoha dichiarato che Denon lascerà l'incarico di responsabile della comunicazione della Regione Lazio, spiegando: «Dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto,la direzione della Comunicazione Istituzionale». Deaveva detto che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non avevano a che fare con ladel 2 agosto 1980, per poi chiarire: «Chiedo scusa a chi ho offeso, ma serve la verità completa».

