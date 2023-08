Strage Bologna | Moretti Pd | ' destra al potere tenta riabilitazione passato eversivo'

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Esiste untivo evidente da parte delladi rivangare un. Come ha detto il presidente Mattarella 'la verità è un dovere che non si estingue'. Il punto è che il partito di Giorgia Meloni resta ambiguo sul neofascismo: quella di De Angelis non è stata una gaffe perché non è isolata, ci sono pezzi di ultranelle istituzioni e nel Parlamento italiano. Il portavoce della regione Lazio non è un semplice giornalista ma è pagato da un'istituzione pubblica. Ha un dovere nei confronti delle verità storiche di questo Paese, le sue scuse non possono bastare". Così l'eurodeputata del Pd Alessandraall'Aria che Tira Estate .

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncia, dopo la polemica per le dichiarazioni di Marcello De Angelis sulladi, che il responsabile della comunicazione non si dimetterà: "Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho ...La decisione maturata dopo l'incontro di ieri sera. Dopo le parole sulladi, Il capo della comunicazione istituzionale della regione Lazio si era scusato con un lungo post su ...Libero Mancuso, il magistrato che dopo aver lavorato nel pool napoletano sulle brigate rosse, arrivato anel 1982 si occupò di P2 e terrorismo, indagando sullaalla stazione di, in un'intervista a La Stampa ha commentato la crescente voglia di revisionismo storico della destra di governo. "La destra, soprattutto ora che ha preso il potere, ...

ROMA (ITALPRESS) - 'Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso ...Chiede scusa ma senza dimettersi. Marcello De Angelis, capo della comunicazione della Regione Lazio, in un post su facebook chiede perdono per le sue dichiarazioni in merito alla strage di Bologna in ...