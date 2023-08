Stradella | automobilista in fuga Piacenza | inseguimento da film con i carabinieri tra Emilia e Oltrepo pavese – VIDEO

...di Castel San Giovanni con l'ausilio di due pattuglie del Radiomobile della Compagnia di, ... I carabinieri hanno portato il giovanein caserma in via Beverora per tutti gli ...... con l'ausilio di due pattuglie del radiomobile della compagnia di, nel frattempo ... Il giovaneè stato portato in caserma in via Beverora per tutti gli adempimenti del caso....di Castel San Giovanni con l'ausilio di due pattuglie del Radiomobile della Compagnia di, ... I carabinieri hanno portato il giovanein caserma in via Beverora per tutti gli ...

Stradella, automobilista in fuga dal Piacentino: bloccato dai ... IL GIORNO

Il Comune ha realizzato dissuasori della velocità lungo il tratto abitato della strada "Ora la segnaletica c’è, speriamo che i conducenti rispettino le regole e i pedoni".Ma l’automobilista, descritto in stato di alterazione, è risalito sull’auto incidentata ed è fuggito, inseguito fino a Stradella, dove a un incrocio è stato bloccato con non poca fatica da parte dei ...