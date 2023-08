Strabismo di sinistra e storia raccontata a metà

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) L'estate televisiva è il regno delle repliche, e domenica sera mi è capitato di vedere quella di «Le ragazze», un programma ben fatto che racconta in modo originale storie di donne, tra cui spiccava quella di un'insegnante fiorentina che visse in prima persona le drammatiche giornate del G8 di Genova. Un'esperienza traumatica, la sua, perché la sua volontà di manifestare pacificamente nella piazza tematica dei Cobas fu travolta prima dall'arrivo dei black-bloc, «presenze esterne vestite di nero che distrussero tutto», e poi dalle cariche della polizia che, stando a lei, si scagliarono solo contro ragazzi inermi lasciando invece fuggire i guerriglieri: «Perché non li fermavano?» – si è chiesta, facendo capire che le televisioni poi mettevano in onda immagini selezionate per dimostrare che tutti i manifestanti erano violenti. Un racconto choc, il suo: fatta stendere a terra e ...