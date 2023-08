(Di martedì 8 agosto 2023) È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della stagione in serie B interregionale. Roster competitivo e test dilivello per rodare la nuova ...

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della stagione in serie B interregionale. Roster competitivo e test di alto livello per rodare la nuova ...Dominic Laffitte, play guardia classe 2000, prosegue il suo percorso con la maglia della. Un giocatore eclettico e talentuoso, capace di spaccare letteralmente in due le partite. La fiducia della società e l'esperienza di coach Lasi permetteranno a Laffitte di crescere ...... spazio Enel trasferito temporaneamente in una nuova struttura sempre in via Corridoni 35/A 24 Luglio 2023 Siena, Andrea Lombardo è un nuovo giocatore della24 Luglio 2023 Firenze, il ...

Stosa Virtus punta in alto Raduno il 22 agosto LA NAZIONE

È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della stagione in serie B interregionale. Roster competitivo e test di alto livello per rodare la nuova formazione.Il calendario provvisorio della serie B interregionale 2023/24 è stato pubblicato. La Stosa Virtus, nel girone B, esordirà in casa domenica 1 ottobre contro Etrusca San Miniato. Le gare interne si dis ...