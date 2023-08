Stop al reddito di cittadinanza | il ' paracadute' dei servizi sociali e cosa cambia a settembre

Calderone torna anche sul tema del famigerato sms con cui l'Inps ha annunciato a migliaia di percettori lodeldi cittadinanza. Una comunicazione 'infelice' che ha creato non poche ...Il Cremlino aveva già sottoscritto accordi per evitare la doppia imposizione fiscale - vale a dire per consentire ai contribuenti di non pagare due volte le tasse sullo stessoquando lavorano ...L'Inps dettaglia quali sono gli effetti delloaldi cittadinanza sui nuclei con figli a carico che percepiscono la cosiddetta integrazione della misura Assegno unico e universale. Si ...

Stop al Reddito di cittadinanza, Piantedosi dice di non aspettarsi un autunno caldo di tensioni Fanpage.it

Sono diversi i percettori che sono ancora in attesa di ricevere il messaggio con la comunicazione dello stop del reddito di cittadinanza.Arriva una nuova comunicazione dall’INPS per l’Rdc. Ad agosto alcuni rischiano di perdere l’assegno. Scopriamo chi perderà l’assegno!