Stellantis - Il governo vuole un tavolo specifico | l' accordo slitta a fine anno

(Di martedì 8 agosto 2023) Nuovo incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e le organizzazioni sindacali sul rilancio dell'industria automobilistica nazionale. Stando ai lanci d'agenzia, Urso ha aggiornato i rappresentanti dei lavoratori sul processo per arrivare alla sottoscrizione di undi transizione con il gruppoche coinvolga tutti gli attori interessati senza alcuna distinzione, nonché su una novità di tipo procedurale: per la prima volta, infatti, il ministro ha parlato della costituzione di un apposito "" in cui abbiano un ruolo il ministero, l'azienda, i sindacati, le regioni sede di impianti produttivi e la filiera dei componentisti rappresentata dall'Anfia.entro. Ilsarà ...

Per, in pratica, l'intesa dovrà tenere conto di diversi fattori: il mercato, l'... Per Rocco Palombella (Uilm), resta fondamentale, prima del 10 settembre, "un incontro cone azienda ...... con i sindacati, le Regioni e la filiera, Cgil e Uil si sono rifiutate di prendere atto di eventuali accordi siglati solo tra. e hanno preteso una 'trattativa vera' con l'...Sulla base del piano di lavoro, sara' avviato un Tavolocon sindacati, regioni in cui opera il gruppo e Anfia per definire nel dettaglio gli impegni del gruppo auto e delper ...

Scatterà dopo la metà di agosto il confronto tra governo e azienda sui temi della transizione ecologica e del possibile rilancio produttivo ...Il governo e Stellantis riprenderanno il 30 agosto i lavori per raggiungere un accordo sulla transizione ecologica e il rilancio dell'azienda, con il sindacato che chiede una "trattativa vera".