Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta su Instagram | “Un nuovo inizio”

Leggi su dilei

(Di martedì 8 agosto 2023) La fine di un amore lascia sempre un po’ di amaro in bocca, specialmente quando i protagonisti hanno dato vita a una storia lunga e intensa, che è riuscita a superare ogni pregiudizio o maldicenza.e il compagnoavevano annunciato la separazione lo scorso aprile dopo ben nove anni insieme, con un lunghissimo post che spiegava come il sentimento fosse mutato nel tempo, lasciando il posto a un rapporto di amicizia. Qualcosa, però, sembra esser cambiato come lascia intendere la nuova foto condivisa dalla coppia su. Che sia davvero “un”?, la foto di coppia su ...