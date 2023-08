STATS – Roma | Mourinho ha bisogno di un attaccante | l’Atalanta ha Zapata e Muriel…

(Di martedì 8 agosto 2023) Lacerca con una certa urgenza un. E, data la complicazione relativa all’acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo… Lacerca con una certa urgenza un. E, data la complicazione relativa all’acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo, sta pensando di rivolgersi al mercato interno. L’idea è di valutare i due colombiani del, Luis Muriel e Duvan: entrambi reduci da una stagione non soddisfacente, nell’organico che si sta strutturando a Bergamo rischiano di venire emarginati. Di conseguenza l’idea di andare altrove, sempre restando in Italia, può risultare allettante per entrambi.Che cosa ha detto l’ultimo campionato su di loro? E quali sono le caratteristiche che potrebbero far comodo a José ...

